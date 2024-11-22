Карпин: «Цель «Ростова» — не попасть в стыки. С какого перепугу нам претендовать на что-то большее?»

Главный тренер «Ростова» и российской сборной Валерий Карпин высказался о задаче ростовского клуба в чемпионате России.

«С какого перепугу? («Ростов» может претендовать на что-то большее. — Прим. «СЭ») На что большее? Первостепенная задача — спастись от стыков. Дальше — другая задача.

В позапрошлом году мы заняли четвертое место — хорошо. Выполним задачу спастись от стыков, тогда будем ставить задачу оказаться как можно выше. Пятое место лучше шестого, четвертое — лучше пятого, а третье — лучше четвертого. В позапрошлом году мы не были рады, что заняли четвертое место, потому что была возможность занять третье», — цитирует Карпина «РБ Спорт»

Ранее 55-летний специалист заявлял, что задача «Ростова» в чемпионате России — не вылететь.

Карпин с 2021 года возглавляет сборную России и с 2022-го — «Ростов», который он уже тренировал с 2017 по 2021 год.