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Чухлов — о Глушенкове в «Зените»: «Надеяться на одного игрока — это неправильно»

Алексей Михайлов
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Чемпион СССР в составе «Зенита» Борис Чухлов в комментарии «СЭ» высказался о влиянии нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова на результаты команды.

После 15 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков. С 37 очками лидирует «Краснодар».

— Можно ли сказать, что одним из основных факторов отставания «Зенита» от первого места стала травма Максима Глушенкова?

— Нет, я бы с этим не связывал. Конечно, Глушенков здорово влился, проявил себя... Но в принципе, скажем так, кроме него в «Зените» есть и другие игроки. Они уже до этого играли и выигрывали чемпионаты без Глушенкова. Просто он принес какую-то искорку в игру, немножко азарта появилось, побольше быстрых атакующих действий и, может быть, футболисты немножко как-то только подстроились под его игру...

И тут получилась эта травма, такая нелепая — то одна, то вторая. Конечно, наверное, и ребята эмоционально расстроились, и сам Глушенков. Но «Зенит» же выигрывал без него. Надеяться на одного игрока, я считаю, неправильно в футболе, — сказал Чухлов «СЭ».

В 7 матчах РПЛ-2024/25 Глушенков забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу. По ходу сезона 25-летний игрок дважды выбывал из строя из-за различных травм. В общей сложности «Зенит» провел без Глушенкова 14 официальных матчей.

ФК Зенит
Максим Глушенков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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22.11 19:00
Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
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