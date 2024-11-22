Чухлов — о Глушенкове в «Зените»: «Надеяться на одного игрока — это неправильно»

Чемпион СССР в составе «Зенита» Борис Чухлов в комментарии «СЭ» высказался о влиянии нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова на результаты команды.

После 15 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков. С 37 очками лидирует «Краснодар».

— Можно ли сказать, что одним из основных факторов отставания «Зенита» от первого места стала травма Максима Глушенкова?

— Нет, я бы с этим не связывал. Конечно, Глушенков здорово влился, проявил себя... Но в принципе, скажем так, кроме него в «Зените» есть и другие игроки. Они уже до этого играли и выигрывали чемпионаты без Глушенкова. Просто он принес какую-то искорку в игру, немножко азарта появилось, побольше быстрых атакующих действий и, может быть, футболисты немножко как-то только подстроились под его игру...

И тут получилась эта травма, такая нелепая — то одна, то вторая. Конечно, наверное, и ребята эмоционально расстроились, и сам Глушенков. Но «Зенит» же выигрывал без него. Надеяться на одного игрока, я считаю, неправильно в футболе, — сказал Чухлов «СЭ».

В 7 матчах РПЛ-2024/25 Глушенков забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу. По ходу сезона 25-летний игрок дважды выбывал из строя из-за различных травм. В общей сложности «Зенит» провел без Глушенкова 14 официальных матчей.