Игнатьев считает «Локомотив» более выстроенной командой, чем «Спартак»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о предстоящем матче московского «Спартака» против «Локомотива» в 16-м туре РПЛ.

«От этого матча многого стоит ждать. Обе команды способны показать свои лучшие качества. «Локомотив» выглядит более предпочтительно, они должны использовать свой атакующий потенциал. В этой команде есть футболисты, которые заслуживают особого отношения к себе. В обороне же «Локомотив» не настолько хорош, допускает ошибки», — цитирует Игнатьева Legalbet.ru.

По его словам, «Спартак» нестабилен — может показать квалифицированную игру, а потом допустить несбалансированный и хаотичный футбол.

«Локомотив» более выстроенная команда, чем «Спартак». Они играют в более осязаемый футбол, лучше себя показывают. Не могу определить фаворита и нет такого желания. Но игра будет настоящим спектаклем», — подытожил Игнатьев.

После 15 туров РПЛ «Локомотив» с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Спартак» находится на пятой строчке с 28 очками.

Команды встретятся в 16-м туре чемпионата России в субботу, 23 ноября. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.