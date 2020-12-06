Карпин рассказал о состоянии Песьякова

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о состоянии вратаря Сергея Песьякова, который второй матч подряд не выходит в стартовом составе из-за повреждения.

— Состояние Песьякова стало лучше, но он еще не готов на 100 процентов, — сказал в эфире «Матч Премьер» Карпин. — Сейчас он в том состоянии, которое позволяет ему быть в заявке. Бабурин неплохо отыграл в прошлом туре, а Сергей не до конца восстановился.

Песьяков отсутствовал в заявке «Ростова» на матч 16-го тура против «Динамо» (4:1) из-за травмы. На сегодняшний матч 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» вратарь попал в заявку в качестве запасного.