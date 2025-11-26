Карпин: «Если я ухожу сам, то о какой неустойке речь?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» объяснил, почему отказался от выплаты неустойки за досрочный разрыв контракта с «Динамо».

— Писали, что вы отказались от неустойки. Или вы ни на что и не претендовали, потому что ушли сами?

— Вы сами все сказали. Если я ухожу сам, то о какой неустойке речь? Мне, скорее, могли прописать, что в этом случае я что-то должен. Вам же не заплатят, если сами уйдете из «Спорт-Экспресса»? Это бред, — сказал Карпин «СЭ».

Карпин возглавлял «Динамо» с июня 2025 года. 17 ноября 56-летний специалист объявил об уходе из клуба, чтобы сосредоточиться на работе в сборной России.

Полностью интервью Валерия Карпина читайте в «СЭ» в ближайшее время.