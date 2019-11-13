Карпин рассказал, чем займется в случае ухода из «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью «СЭ» прокомментировал «СЭ» непростую финансовую ситуацию, в которой оказался клуб.

— Если клуб покинут президент клуба Арташес Арутюнянц и спортивный директорАлексей Рыскин, вы тоже уйдете?

— Да, как и многие футболисты. Давайте так. Если Арташес Владимирович, на котором все держалось и держится — мы на плаву благодаря его усилиям — уйдет, то я не останусь. Хотя мне все нравится в клубе и команде, влюбился в город — атмосфера великолепная, болельщики потрясающие. Все это дает позитив, но нельзя не брать в расчет ситуацию вокруг клуба.

— А что вы будете делать в случае ухода?

— Поеду домой, займусь воспитанием дочек, одной из которых год и два месяца, а вторая родится в апреле. Так что мне есть чем заняться.

— По моей информации, то, что происходит с финансированием, похоже на финансовую блокаду.

— Она может просто убить клуб. По тому, что знаю и слышал, все так и есть, и никто не просит сверх того, что было обещано. (Сергей Егоров)

Валерий Карпин: «Финансовая блокада может убить «Ростов»