Осинькин о перспективах «Крыльев»: «Переписывать задачи на сезон точно не стоит»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» выразил осторожность в оценках перспектив своей команды и не стал публично заявлять, что она готова стать такой же сенсацией сезона, как в прошлом году «Ростов» Валерия Карпина.

— Не так давно вы сказали: «Сейчас задача — 33 очка, потом уже все остальное», имея в виду, что это гарантия сохранения места в премьер-лиге. Продолжите сейчас высказываться так же осторожно или уже замахнетесь на что-то большее?

— Давайте замахнемся сразу после 33 очков! Если наберем их рано — то и замахнемся раньше. (Улыбается.) Внутри команды мы можем говорить о большем, о меньшем, но должны понимать, что футбол — такая игра, в которой надо быть максимально сконцентрированным, ставить очень четкие и объективные задачи. Поэтому давайте идти вперед шаг за шагом и матч за матчем, а сейчас переписывать задачи на сезон точно не стоит.

— Но ведь в прошлом сезоне от того же «Ростова» с его составом никто не ждал четвертого места, а он даже в тройку едва не попал. Что мешает вам стать такой же сенсацией в этом сезоне с учетом поставленной игры? Может, пример команды Валерия Карпина вдохновит и вас?

— Тогда действительно была и сенсация, и определенное везение у «Ростова» на протяжении всего сезона, кроме концовки. Но если вспомнить, как Валерий Георгиевич оценивал игру своей команды, то это были аккуратные слова и оценки. В них было как понимание достоинств и проблем команды, так и немножечко боязнь сглазить. Я хорошо его понимаю и примерно так же оцениваю текущую ситуацию.

«Крылья Советов» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 14 очками в 7 матчах.