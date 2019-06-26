Карпин ответил на вопрос о Глушакове в "Ростове"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что никак не относится к слухам о возможном появлении бывшего полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова в его команде.

– Как вы относитесь к слухам о возможном трансфере Глушакова в "Ростов"?

– Никак. Говорят и говорят.

– Вам нужен Глушаков? (Вопрос ведущего пресс-конференции Нобеля Арустамяна)

– Почему я вам должен отвечать? (Смех в зале) (Гоша Чернов).

Напомним, "Спартак" объявил об уходе Глушакова 19 июня. В минувшем сезоне хавбек провел 32 матча за красно-белых и забил 6 голов.

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