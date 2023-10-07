Карпин: «Катили мяч Сафонову, он выбивал вперед — вся игра «Краснодара»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался после поражения от «Краснодара» (2:3) в 11-м туре РПЛ высказался об игре соперника.

«Что случилось с прессингом во втором тайме? В смысле? Ничего. Все то же самое было. Или вы что-то другое видели? Вы другую игру смотрели? Также они били мяч вперед — катили Сафонову, Сафонов мяч выбивал — вся игра «Краснодара», что в первом тайме, что во втором», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ, набрав 27 очков. «Ростов» (10 очков) остался на 13-м месте.

21 октября «быки» сыграют с «Балтикой». «Ростов» на день позже встретится с «Ахматом» в 12-м туре РПЛ.