Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» заявил, что игрокам нужен не мотиватор, а психолог.

— Трудно говорить о мотивации, — сказал Карпин. — Говорить надо о психологии. Слово «мотиватор» звучит смешно. Психолог — лучше и правильнее звучит. Мотивация? Смотивировать футболиста, который получает миллионы евро, на победу в игре — это смешно. Ему деньги платят за то, чтобы он выиграл. Смешно слышать, что нужен мотиватор.

Дополнительная мотивация может быть: против Карпина, против Дзюбы. Это проблемы игроков, они всегда должны иметь мотивацию. Если игрок не выходит мотивированным, это проблема не тренера. Не понимаю, как футболист, который получает такие деньги и готовится к матчу целую неделю, может выйти немотивированным. Нет мотивации — не играй.

Проблемы в психологии. Мотивация — это когда морковку поднял, потряс ею, и все побежали за ней. Психология относится к какому-то игроку. Допустим, Шомуродов. Есть его психология на матч. Это не значит, что надо перед игрой его или поддержать, или напихать ему, или разозлить. Это психология, а не мотивация.

У меня нет сложности в работе с Мамаевым и Еременко. Есть те игроки, которые не хотят общаться с прессой. Это нормально. Главное, чтобы они общались в коллективе, понимали, что от них требуется.

«Ростов» занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.

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