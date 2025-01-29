Романцев оценил шансы «Спартака» стать чемпионом в этом сезоне

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» высказался о шансах команды выиграть чемпионат России-2024/25.

— Как считаете, своей нынешней игрой и характером «Спартак» заслуживает чемпионства? Что ему для этого требуется?

— Ох, боюсь сглазить! Но в матче с «Краснодаром» чувствовалось, что команда стала тверже, мощнее. И дело даже не в результате. Хотя разгром одного из лидеров на его поле дорогого стоит. Но я бы особо выделил тот настрой, с которым «Спартак» от звонка до звонка провел два тайма, с первых минут навязав сопернику свою волю. И, не посматривая на часы, в таком же ключе довел встречу до победы. Вот с такой игрой можно решать самые большие задачи. А сейчас у Станковича есть с кем это делать.

Все удивляются тому, как заиграл Угальде, как прибавили Бонгонда, Барко, Умяров, Дуарте, Мартинс, Пруцев. Все объяснимо — растет команда, растут игроки. А победная серия, в которой были обыграны ЦСКА, «Локомотив» и тот же «Краснодар», говорит, что этот «Спартак» способен на многое. Теперь главное — ворваться в весну с тем победным аппетитом, который он почувствовал в Краснодаре. А мы, болельщики, ему в этом поможем. И будем ждать новых побед, включая золотую.