Карпин назвал прогресс молодых игроков «Ростова» положительным моментом завершившегося сезона

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал самый положительный момент завершившегося сезона-2022/23 РПЛ.

«Самый положительный момент завершившегося сезона РПЛ? Для «Ростова» самый положительный момент — четвертое место команды в турнирной таблице. Для меня как для тренера — то, что многие наши молодые футболисты закрепились в составе или выходят на какой-то уровень, вот это все», — приводит ТАСС слова Карпина.

По итогам сезона «Ростов» занял четвертое место в чемпионате России. Победителем РПЛ стал «Зенит». Серебряные медали чемпионата завоевал ЦСКА, бронзовые награды достались «Спартаку».