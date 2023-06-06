Баженов заявил, что видит перспективу в нынешнем «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов оценил результаты московской команды в прошедшем сезоне.

«Спартак» всегда стремится к большему. Но в этом сезоне случилось то, что случилось — третье место. Были в этом сезоне классные матчи, а бывали не очень. Но я вижу перспективу в этом «Спартаке», команда прогрессирует. Ребята играют, и если мы дальше будем продолжать работать над ошибками, то результат приедет», — цитирует Баженова Metaratings.ru.

«Спартак» занял третье место в РПЛ по итогам сезона. Чемпионом России в пятый раз подряд стал «Зенит». Футболисты ЦСКА завоевали серебряные медали.