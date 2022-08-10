Карпин назвал бредом информацию о желании Юрана провести договорной матч с «Ростовом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на информацию о том, что наставник «Химок» Сергей Юран предлагал его команде провести договорной матч в конце сезона-2021/22 в РПЛ.

Ранее появилась информация о том, что Юран предлагал «Ростову» сдать матч 29-го тура премьер-лиги в прошлом сезоне в обмен на две победы над подмосковной командой в сезоне-2022/23. Ту встречу «Ростов» выиграл со счетом 2:1.

«Мне никто ничего не предлагал, это что за бред? Вот пусть те, кто предлагал или кому предлагали, это и комментируют. Я вообще не в курсе», — приводит «РБК Спорт» слова Карпина.

Вчера, 9 августа, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что Сергей Юран будет уволен с поста главного тренера команды. Подмосковный клуб еще не объявлял об отставке 53-летнего специалиста официально.

Сегодня, 10 августа, Терюшков опроверг информацию о том, что Юран предлагал «Ростову» провести договорной матч.