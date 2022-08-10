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Сегодня, 12:46

Карпин назвал бредом информацию о желании Юрана провести договорной матч с «Ростовом»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на информацию о том, что наставник «Химок» Сергей Юран предлагал его команде провести договорной матч в конце сезона-2021/22 в РПЛ.

Ранее появилась информация о том, что Юран предлагал «Ростову» сдать матч 29-го тура премьер-лиги в прошлом сезоне в обмен на две победы над подмосковной командой в сезоне-2022/23. Ту встречу «Ростов» выиграл со счетом 2:1.

«Мне никто ничего не предлагал, это что за бред? Вот пусть те, кто предлагал или кому предлагали, это и комментируют. Я вообще не в курсе», — приводит «РБК Спорт» слова Карпина.

Вчера, 9 августа, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что Сергей Юран будет уволен с поста главного тренера команды. Подмосковный клуб еще не объявлял об отставке 53-летнего специалиста официально.

Сегодня, 10 августа, Терюшков опроверг информацию о том, что Юран предлагал «Ростову» провести договорной матч.

Источник: https://sportrbc.ru/news/62f368e09a79472b41edf1dd
Валерий Карпин
Сергей Юран
Футбол
ФК Ростов
ФК Химки
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 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
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 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
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 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
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 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
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 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
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 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
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12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
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