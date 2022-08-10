Радимов считает травму Клаудиньо потерей для «Зенита» перед матчем с ЦСКА

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — ЦСКА.

— Удаленный в Грозном Одоевский — серьезная потеря для «Зенита» в предстоящей игре с ЦСКА?

— Не думаю, потому что Михаил Кержаков вышел в меньшинстве и выглядел довольно-таки уверенно. Михаил вполне состоятельный вратарь, и у меня даже не повернется язык назвать его заменой Одоевского. Кержаков будет играть против ЦСКА и, я думаю, справится.

— Также не сыграет Клаудиньо, который выбыл примерно на месяц. Это один из лучших игроков РПЛ в принципе, какие теперь есть варианты у Семака, чтобы закрыть позицию?

— Давайте посчитаем: Бакаев, Ерохин и Сергеев, если будет два форварда. Сложно говорить, какую именно тактическую схему выберет Семак, но кто-то из этих трех игроков может сыграть. Клаудиньо — это потеря для «Зенита», потому что в прошлом году его признали лучшим игроком сезона по разным версиям. Это раз, а второе — мы видим, как бразилец выглядит в составе петербургской команды — креатив во многом исходит от него. В-третьих, он на ходу, у него есть игровая практика в отличие от Ерохина, Сергеева или Бакаева.

Встреча «Зенита» с ЦСКА состоится в субботу, 13 августа. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

После 4 туров РПЛ сине-бело-голубые набрали 8 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. Красно-синие с 10 баллами располагаются на первой позиции.