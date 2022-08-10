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Сегодня, 12:58

«Химки» планируют подписать контракт с Писаревым на 2 года

Иван Торопцев
Корреспондент
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что подмосковный клуб намерен заключить с тренером Николаем Писаревым контракт на 2 года.

«Мы близки к подписанию контракта с Николаем Николаевичем Писаревым. Надеюсь, что в ближайшие часы подпишем контракт и он приступит к подготовке команды к игре с «Ахматом». В перспективе сегодня он проведет первую тренировку. Ориентировочно хотим подписать контракт на два года, это предварительно.
Других кандидатов на пост не рассматривали. Так как краткосрочные были отношения с Сергеем Николаевичем Юраном, то с Писаревым вели переговоры достаточно давно, сейчас пришли к какому-то консенсусу. Мы вели переговоры с Писаревым с завершения прошлого сезона, понимали, что с Юраном краткосрочные отношения», — приводит ТАСС слова Терюшкова.

Вчера, 9 августа, Терюшков сообщил, что контракт с Юраном будет расторгнут, а вместо него главным тренером «Химок» с большой долей вероятности станет Николай Писарев.

После 4 туров сезона-2022/23 «Химки» занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 7 очками.

Источник: https://tass.ru/sport/15438915
Николай Писарев
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Химки
2
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
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Н. Новгород – Ростов
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 2
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