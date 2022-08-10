«Химки» планируют подписать контракт с Писаревым на 2 года

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что подмосковный клуб намерен заключить с тренером Николаем Писаревым контракт на 2 года.

«Мы близки к подписанию контракта с Николаем Николаевичем Писаревым. Надеюсь, что в ближайшие часы подпишем контракт и он приступит к подготовке команды к игре с «Ахматом». В перспективе сегодня он проведет первую тренировку. Ориентировочно хотим подписать контракт на два года, это предварительно.

Других кандидатов на пост не рассматривали. Так как краткосрочные были отношения с Сергеем Николаевичем Юраном, то с Писаревым вели переговоры достаточно давно, сейчас пришли к какому-то консенсусу. Мы вели переговоры с Писаревым с завершения прошлого сезона, понимали, что с Юраном краткосрочные отношения», — приводит ТАСС слова Терюшкова.

Вчера, 9 августа, Терюшков сообщил, что контракт с Юраном будет расторгнут, а вместо него главным тренером «Химок» с большой долей вероятности станет Николай Писарев.

После 4 туров сезона-2022/23 «Химки» занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 7 очками.