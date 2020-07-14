Карпин или Прядкин. «Ростов» предложил выбрать, кто нанес ущерб репутации РПЛ

«Ростов» в социальной сети «ВКонтакте» запустил голосование с вопросом о том, кто на самом деле нанес ущерб деловой репутации премьер-лиги. Предлагается два варианта — главный тренер команды Валерий Карпин со знаменитой цитатой Анатолия Бышовца или президент РПЛ Сергей Прядкин, «допустивший проведение матча «Сочи» — «Ростов», где на поле вышли школьники, которые не тренировались 3 месяца».

«Вчера господин Прядкин, президент РПЛ, направил в Российский футбольный союз письмо-жалобу, в котором указал, что слова нашего главного тренера Валерия Карпина после матча «Оренбург» — «Ростов» нанесли непоправимый ущерб деловой репутации РПЛ, — отмечено в описании голосования». -Разумеется, речь идет о цитате легендарного тренера Бышовца — «Нет предела человеческой мерзости».

Мы считаем, что такая серьезная тема, как деловая репутация нашего чемпионата, должна обсуждаться не только в высоких кабинетах РФС, но и среди тех, для кого этот чемпионат, собственно, и организуется — среди болельщиков. Поэтому сегодня мы хотим провести открытое голосование на тему: Кто же на самом деле нанёс ущерб деловой репутации РПЛ?"

«Оказывается, у нас есть президент, который забоится об имидже лиги». Карпин отреагировал на претензии Прядкина