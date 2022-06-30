Карпин и Онопко продлили контракты с «Ростовом»
Главный тренер команды Валерий Карпин продлил контракт с «Ростовом». Как сообщает пресс-служба клуба соглашение также продлил Виктор Онопко.
Новые контракты заключены сроком на четыре года и действуют до мая 2026-го.
Карпин возглавил «Ростов» в марте 2022 года. Специалист уже работал в ростовском клубе с 2017 по 2021 год. Онопко вошел в тренерский штаб «Ростова» тоже в марте. Он также работает вместе с Карпиным в сборной России.
«Ростов» по итогам сезона РПЛ-2021/22 занял девятое место.
Источник: https://t.me/fcrostov_official/8888
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