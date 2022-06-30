Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 18:33

Карпин и Онопко продлили контракты с «Ростовом»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Валерий Карпин, Арташес Арутюнянц и Виктор Онопко.
Фото ФК «Ростов»

Главный тренер команды Валерий Карпин продлил контракт с «Ростовом». Как сообщает пресс-служба клуба соглашение также продлил Виктор Онопко.

Новые контракты заключены сроком на четыре года и действуют до мая 2026-го.

Карпин возглавил «Ростов» в марте 2022 года. Специалист уже работал в ростовском клубе с 2017 по 2021 год. Онопко вошел в тренерский штаб «Ростова» тоже в марте. Он также работает вместе с Карпиным в сборной России.

«Ростов» по итогам сезона РПЛ-2021/22 занял девятое место.

Источник: https://t.me/fcrostov_official/8888
Валерий Карпин
Виктор Онопко
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
5 самых популярных алкогольных напитков в России
Дзагоева зовут в «Аланию», Урунов собрался в «Химки», а ЦСКА нашел опорника из сборной Чили. Главные трансферные слухи РПЛ 30 июня
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Булыкин: «Я не совсем понимаю назначения и покупки «Локомотива»
Сергеев прокомментировал дебютный сезон за «Зенит»
«Ростов» начал переговоры с «Уфой» о покупке Агаларова
Баринов о назначении Циннбауэра: «Господи, за что на нас такая чума навалились?»
В «Локомотиве» объяснили назначение Циннбауэра на должность главного тренера
Йозеф Циннбауэр назначен на должность главного тренера «Локомотива»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сергеев прокомментировал дебютный сезон за «Зенит»

Булыкин: «Я не совсем понимаю назначения и покупки «Локомотива»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости