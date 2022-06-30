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Сергеев прокомментировал дебютный сезон за «Зенит»

Алексей Еремин
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал, как прошел дебютный сезон в составе питерского клуба.

«Если скажу, что недоволен прошедшим сезоном и что всегда хочется большего, мне не поверят. В целом доволен, конечно. Сейчас важно не останавливаться, прибавлять. Впереди полноценный сезон, в котором надо показать свой максимум как в командной, так и в личной статистике», — цитирует Сергеева официальный сайт «Зенита».

Также 27-летний форвард рассказал, как адаптировался в петербургской команде после перехода из «Крыльев Советов».

«Такой переход сложен в первую очередь психологически. Ты идешь, можно сказать, с самых низов, дебютируешь в премьер-лиге с «Крыльями», и тут поступает предложение, от которого невозможно отказаться. Я сразу решил, что буду работать, доказывать свою состоятельность. Спустя рукава не тренировался. Это и помогло», — добавил он.

Российский нападающий Сергеев перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» 10 января 2022 года. В прошедшем сезоне форвард провел 15 матчей во всех турнирах за питерский клуб, забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://pro.fc-zenit.ru/Crvena-Zvezda/6/
ФК Зенит
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