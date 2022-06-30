Сергеев прокомментировал дебютный сезон за «Зенит»
Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал, как прошел дебютный сезон в составе питерского клуба.
«Если скажу, что недоволен прошедшим сезоном и что всегда хочется большего, мне не поверят. В целом доволен, конечно. Сейчас важно не останавливаться, прибавлять. Впереди полноценный сезон, в котором надо показать свой максимум как в командной, так и в личной статистике», — цитирует Сергеева официальный сайт «Зенита».
Также 27-летний форвард рассказал, как адаптировался в петербургской команде после перехода из «Крыльев Советов».
«Такой переход сложен в первую очередь психологически. Ты идешь, можно сказать, с самых низов, дебютируешь в премьер-лиге с «Крыльями», и тут поступает предложение, от которого невозможно отказаться. Я сразу решил, что буду работать, доказывать свою состоятельность. Спустя рукава не тренировался. Это и помогло», — добавил он.
Российский нападающий Сергеев перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» 10 января 2022 года. В прошедшем сезоне форвард провел 15 матчей во всех турнирах за питерский клуб, забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -