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Булыкин: «Я не совсем понимаю назначения и покупки «Локомотива»

Булыкин отреагировал на назначение Циннбауэра главным тренером «Локомотива»
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на назначение Йозефа Циннбауэра главным тренером команды.

«Я не совсем понимаю назначения и покупки «Локомотива». Но там есть руководство, которое все это продумывает и взвешивает. Потом от них потребуют результат, и если в следующем сезоне его не будет, то никакие объяснения не пройдут», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Немецкий специалист Йозеф Циннбауэр назначен на должность главного тренера «Локомотива», сообщает пресс-служба клуба.

Марвин Комппер продолжит работу в тренерском штабе и сохранит ключевую роль в подготовке команды к матчам. Заур Хапов также продолжит работу в штабе первой команды.

Дмитрий Булыкин
ФК Локомотив (Москва)
Йозеф Циннбауэр
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