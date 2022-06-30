Булыкин: «Я не совсем понимаю назначения и покупки «Локомотива»
Булыкин отреагировал на назначение Циннбауэра главным тренером «Локомотива»
Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на назначение Йозефа Циннбауэра главным тренером команды.
«Я не совсем понимаю назначения и покупки «Локомотива». Но там есть руководство, которое все это продумывает и взвешивает. Потом от них потребуют результат, и если в следующем сезоне его не будет, то никакие объяснения не пройдут», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.
Немецкий специалист Йозеф Циннбауэр назначен на должность главного тренера «Локомотива», сообщает пресс-служба клуба.
Марвин Комппер продолжит работу в тренерском штабе и сохранит ключевую роль в подготовке команды к матчам. Заур Хапов также продолжит работу в штабе первой команды.
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