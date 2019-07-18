Карпин думал о выходе на пенсию в конце сезона

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин сообщил, что раздумывал о выходе на пенсию в конце сезона.

- Бывали в конце сезона мысли уйти на пенсию, - сказал Карпин в интервью YouTube-каналу Commandos. - Чтобы никого не видеть, не слышать, чтобы были жена, дети, родители, и никого близко больше не было.

- А почему такие мысли? Задолбали все вокруг?

- Ну конец сезона, да, подзадалбливают.

- А сейчас как чувствуете?

- Недельку-две отдохнули, вроде с новыми силами в бой. Но мысли посещают.

- А на телевидение вернетесь?

- На телевидение - нет. Лучше на пенсию.