Назначены арбитры и инспекторы на матчи 27-го тура российской премьер-лиги.
3 мая (пятница)
"Енисей" – "Анжи": судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Мосякин (Москва); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Владимир Енютин (Москва).
"Рубин" – "Оренбург": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Игорь Синер (Омск).
4 мая (суббота)
"Урал" – "Спартак": судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
"Ахмат" – "Зенит": судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
"Арсенал" – "Локомотив": судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург).
5 мая (воскресенье)
"Крылья Советов" – "Уфа": судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).
ЦСКА – "Динамо": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
"Ростов" – "Краснодар": судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор – Юрий Баскаков (Московская область).
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