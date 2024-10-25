Карасев обслужит матч «Зенит» — «Локомотив» и другие судейские назначения 13-го тура РПЛ

РФС объявил судейские назначения на 13-й тур чемпионата России.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» обслужит бригада арбитров под руководством Сергея Карасева. Встреча пройдет 27 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

26 октября (суббота)

«Динамо» Махачкала — «Акрон»: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Гурбанов; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Сергей Иванов; инспектор — Александр Гвардис.

ЦСКА — «Факел»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Олег Соколов.

«Ростов» — «Ахмат»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Александр Гончар.

27 октября (воскресенье)

«Оренбург» — «Рубин»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Сергей Французов.

«Пари НН» — «Спартак»: судья — Владимир Москалев, помощники судьи — Михаил Иванов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Виктор Кулагин.

«Химки» — «Динамо» Москва: судья — Василий Казарцев, помощники судьи — Алексей Лунев, Дмитрий Семенов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Александр Колобаев.

«Зенит» — «Локомотив»: судья — Сергей Карасев, помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Сергей Мацюра.

28 октября (понедельник)

«Крылья Советов» — «Краснодар»: судья — Сергей Чебан, помощники судьи — Валентин Мурашов, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Артем Любимов; инспектор — Николай Иванов.