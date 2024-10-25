Карасев обслужит матч «Зенит» — «Локомотив» и другие судейские назначения 13-го тура РПЛ
РФС объявил судейские назначения на 13-й тур чемпионата России.
Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» обслужит бригада арбитров под руководством Сергея Карасева. Встреча пройдет 27 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
26 октября (суббота)
«Динамо» Махачкала — «Акрон»: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Гурбанов; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Сергей Иванов; инспектор — Александр Гвардис.
ЦСКА — «Факел»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Олег Соколов.
«Ростов» — «Ахмат»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Александр Гончар.
27 октября (воскресенье)
«Оренбург» — «Рубин»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Сергей Французов.
«Пари НН» — «Спартак»: судья — Владимир Москалев, помощники судьи — Михаил Иванов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Виктор Кулагин.
«Химки» — «Динамо» Москва: судья — Василий Казарцев, помощники судьи — Алексей Лунев, Дмитрий Семенов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Александр Колобаев.
«Зенит» — «Локомотив»: судья — Сергей Карасев, помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Сергей Мацюра.
28 октября (понедельник)
«Крылья Советов» — «Краснодар»: судья — Сергей Чебан, помощники судьи — Валентин Мурашов, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Артем Любимов; инспектор — Николай Иванов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|9
|3
|0
|25-5
|30
|
2
|Зенит
|12
|9
|2
|1
|28-4
|29
|
3
|Локомотив
|12
|9
|0
|3
|26-16
|27
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|2
|3
|22-7
|23
|
5
|Динамо
|12
|7
|2
|3
|23-12
|23
|
6
|Спартак
|12
|5
|4
|3
|17-12
|19
|
7
|Рубин
|12
|4
|3
|5
|14-19
|15
|
8
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|14-21
|13
|
9
|Кр. Советов
|12
|3
|3
|6
|11-17
|12
|
10
|Акрон
|12
|3
|3
|6
|16-25
|12
|
11
|Пари НН
|12
|3
|3
|6
|12-22
|12
|
12
|Динамо Мх
|12
|2
|5
|5
|5-10
|11
|
13
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-20
|11
|
14
|Факел
|12
|2
|4
|6
|8-20
|10
|
15
|Оренбург
|12
|1
|5
|6
|14-22
|8
|
16
|Ахмат
|12
|0
|6
|6
|9-23
|6
|26.10
|14:00
|
Динамо Мх – Акрон
|- : -
|26.10
|16:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|26.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|27.10
|12:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|27.10
|14:15
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|27.10
|16:30
|
Химки – Динамо
|- : -
|27.10
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|28.10
|18:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|9
|1
|2