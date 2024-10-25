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Сегодня, 15:35

Карасев обслужит матч «Зенит» — «Локомотив» и другие судейские назначения 13-го тура РПЛ

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РФС объявил судейские назначения на 13-й тур чемпионата России.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» обслужит бригада арбитров под руководством Сергея Карасева. Встреча пройдет 27 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

26 октября (суббота)

«Динамо» Махачкала — «Акрон»: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Гурбанов; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Сергей Иванов; инспектор — Александр Гвардис.

ЦСКА — «Факел»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Олег Соколов.

«Ростов» — «Ахмат»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Александр Гончар.

27 октября (воскресенье)

«Оренбург» — «Рубин»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Сергей Французов.

«Пари НН» — «Спартак»: судья — Владимир Москалев, помощники судьи — Михаил Иванов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Виктор Кулагин.

«Химки» — «Динамо» Москва: судья — Василий Казарцев, помощники судьи — Алексей Лунев, Дмитрий Семенов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Александр Колобаев.

«Зенит» — «Локомотив»: судья — Сергей Карасев, помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Сергей Мацюра.

28 октября (понедельник)

«Крылья Советов» — «Краснодар»: судья — Сергей Чебан, помощники судьи — Валентин Мурашов, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Артем Любимов; инспектор — Николай Иванов.

Источник: Официальный сайт РФС
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«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ростов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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28 тур
29 тур
30 тур
26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 - : -
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 - : -
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 - : -
27.10 16:30
Химки – Динамо
 - : -
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 9 1 2
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