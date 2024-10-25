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Гончаренко: «У меня всегда есть рычаги, чтобы хорошо настроить команду на «Спартак»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ против «Спартака».

«Думаю, что для болельщиков и игроков это матч, который вызывает очень большой интерес. Для всех команд, где я был, приезд «Спартака» — большое событие. У меня всегда есть рычаги, чтобы хорошо настроить команду на «Спартак». Это тот случай, когда футболиста ночью надо разбудить и спросить: «Будешь играть против «Спартака»?». Каждый должен сказать: «Да, буду — готов!». Ночью даже! Все готовы.

Понятно, что армейское прошлое — теплые воспоминания для меня. Много чего могу вспомнить, но не сказать, что это та ситуация, когда нужно рвать на себе рубашку, чтобы непременно обыграть «Спартак». Более того, часто бывают случаи, когда обыгрываешь их, а в следующих матчах теряешь очки. Важно, чтобы мы шли ровно на длинной дистанции. Но понятно, что «Спартак» — небольшое исключение. Поэтому к ним всегда повышенная готовность должна быть», — сказал Гончаренко.

Матч между «Пари НН» и «Спартаком» состоится 27 октября, начало — в 14:15 по московскому времени.

ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Спартак (Москва)
Виктор Гончаренко
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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 - : -
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