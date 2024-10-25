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Сегодня, 15:45

Гоцук — о матче против «Спартака»: «Выйдем и покажем на поле, что мы подготовили»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ против «Спартака».

«У нас хорошее настроение после победы над «Краснодаром». Мы готовимся. Говорить по «Спартаку» ничего не буду. Выйдем и покажем на поле, что мы подготовили и насколько способны победить эту команду», — сказал Гоцук.

Также защитник рассказал о работе с новым главным тренером команды Виктором Гончаренко.

«Знакомимся с Виктором Михайловичем. Провели под его руководством уже три игры. Требования понятны, но есть много тактических нюансов. Работаем в плановом режиме. Новому тренеру всегда тяжело входить, когда команда на ходу. Но Виктор Михайлович — опытный специалист, и мы будем все вместе работать, чтобы добиваться успеха на поле», — добавил Гоцук.

Матч между «Пари НН» и «Спартаком» состоится 27 октября, начало — в 14.15 по московскому времени.

Кирилл Гоцук
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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