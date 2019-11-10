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Карасев не назначил пенальти в пользу «Ростова»

12:45
50-я минута матча «Ростов» — «Тамбов». 50-я минута матча «Ростов» — «Тамбов». 50-я минута матча «Ростов» — «Тамбов».
50-я минута матча «Ростов» — «Тамбов».

На 50-й минуте матча 16-го тура чемпионата России «Ростов» — «Тамбов» (1:2) при счете 1:0 в пользу хозяев поля арбитр Сергей Карасев ошибся, не назначив 11-метровый удар в ворота тамбовской команды.

50-я минута матча "Ростов" - "Тамбов".
50-я минута матча «Ростов» — «Тамбов».

В том эпизоде фол по неосторожности совершил Владимир Обухов, в своей штрафной сбивший Евгения Чернова. (Александр Бобров)

50-я минута матча "Ростов" - "Тамбов".
50-я минута матча «Ростов» — «Тамбов».

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Ростов — Тамбов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




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