Карасев не назначил пенальти в пользу «Ростова»

На 50-й минуте матча 16-го тура чемпионата России «Ростов» — «Тамбов» (1:2) при счете 1:0 в пользу хозяев поля арбитр Сергей Карасев ошибся, не назначив 11-метровый удар в ворота тамбовской команды.

50-я минута матча «Ростов» — «Тамбов».

В том эпизоде фол по неосторожности совершил Владимир Обухов, в своей штрафной сбивший Евгения Чернова. (Александр Бобров)

50-я минута матча «Ростов» — «Тамбов».

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