Капитан «Спартака» Зобнин — о Симоняне: «Великий человек и футболист»

Полузащитник и капитан «Спартака» Роман Зобнин поделился впечатлениями от получения премии имени Никиты Симоняна в номинации «Лидер команды».

«Большая честь находиться здесь, видеть очень много футбольных людей. Очень волнительно. Это моя первая награда. 12-го числа Никите Павловичу могло исполниться 100 лет. Мне посчастливилось с ним общаться. Он приезжал к нам в 2018 году во время чемпионата мира, желал удачи, которая нам сопутствовала. Великий человек, великий футболист для «Спартака» и всего футбольного мира. Его влияние ощущается и по сей день и будет еще долгие годы. Спасибо за премию, крутое мероприятие», — сказал Зобнин на церемонии вручения премии имени Никиты Симоняна.