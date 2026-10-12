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Кечинов считает, что Максименко нужно дать паузу и доверить место в воротах «Спартака» Помазуну

Дарик Агаларов
корреспондент

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о конкуренции вратарей в клубе.

В матче против «Крыльев Советов» (1:1) в 10-м туре РПЛ красно-белые играли в меньшинстве с 24-й минуты после удаления голкипера Александра Максименко. Место в воротах «Спартака» занял Илья Помазун, который вышел на замену вместо Маркиньоса.

«Момент с удалением Максименко очень сложный. Футболист обыгрывал его и забивал в пустые, а Саша в тот момент решил, что нужно нарушать. Сложно ругать его в этой ситуации. Он старался защитить свои ворота. Но стоит признать, что Саша совершает ошибки. Ему нужно взять небольшую паузу. Быть вратарем «Спартака» всегда очень сложно — давление со всех сторон. Он долгое время является первым номером в команде, поэтому где-то он психологически устал. Для блага Саши нужно дать ему паузу и довериться Помазуну. Тем более Илья этот шанс заслужил. Надо дать ему возможность и посмотреть, как Илья будет играть в последующих матчах», — сказал Кечинов «СЭ».

В сезоне-2026/27 Максименко провел 10 матчей в РПЛ, пропустил 7 голов и четырежды сохранил ворота в неприкосновенности. Помазун сыграл три встречи в FONBET Кубке России, в которых пропустил три мяча, а также вышел на замену в матче чемпионата с «Крыльями».

После 10 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками.

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Александр Максименко
Валерий Кечинов
Илья Помазун
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
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Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
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