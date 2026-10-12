Кечинов считает, что Максименко нужно дать паузу и доверить место в воротах «Спартака» Помазуну

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о конкуренции вратарей в клубе.

В матче против «Крыльев Советов» (1:1) в 10-м туре РПЛ красно-белые играли в меньшинстве с 24-й минуты после удаления голкипера Александра Максименко. Место в воротах «Спартака» занял Илья Помазун, который вышел на замену вместо Маркиньоса.

«Момент с удалением Максименко очень сложный. Футболист обыгрывал его и забивал в пустые, а Саша в тот момент решил, что нужно нарушать. Сложно ругать его в этой ситуации. Он старался защитить свои ворота. Но стоит признать, что Саша совершает ошибки. Ему нужно взять небольшую паузу. Быть вратарем «Спартака» всегда очень сложно — давление со всех сторон. Он долгое время является первым номером в команде, поэтому где-то он психологически устал. Для блага Саши нужно дать ему паузу и довериться Помазуну. Тем более Илья этот шанс заслужил. Надо дать ему возможность и посмотреть, как Илья будет играть в последующих матчах», — сказал Кечинов «СЭ».

В сезоне-2026/27 Максименко провел 10 матчей в РПЛ, пропустил 7 голов и четырежды сохранил ворота в неприкосновенности. Помазун сыграл три встречи в FONBET Кубке России, в которых пропустил три мяча, а также вышел на замену в матче чемпионата с «Крыльями».

После 10 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками.