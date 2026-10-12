Источник: Антон Миранчук может вернуться в «Локомотив»

Полузащитник «Динамо» Антон Миранчук может вернуться в «Локомотив», утверждает «МЯЧ».

По информации источника, стороны пока обсуждали лишь возможность возвращения футболиста. Миранчук недоволен ролью запасного в команде Сандро Шварца. При этом переговоры о продлении контракта, который действует до конца сезона, пока не ведутся.

«Локомотив» рассматривает два варианта возвращения полузащитника: трансфер зимой за сниженную сумму или переход летом на правах свободного агента. Московский клуб также заинтересован в возвращении Алексея Миранчука из «Атланты Юнайтед», однако такой переход считается маловероятным.

В сезоне-2026/27 на счету 30-летнего Алексея Миранчука 8 матчей во всех турнирах, в которых он забил 2 гола.

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