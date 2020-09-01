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Капитан «Спартака» Джикия почтил память актера Клюева

1 сентября 2020, 23:12
Борис Клюев и Георгий Джикия. Фото instagram.com
Борис Клюев и Георгий Джикия. Фото instagram.com
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия опубликовал черно-белую фотографию с актером и болельщиком красно-белых Борисом Клюевым, который скончался 1 сентября на 77-м году жизни.

Клюев известен своими ролями в таких фильмах и сериалах, как «ТАСС уполномочен заявить», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Воронины», «Физрук», «Улицы разбитых фонарей».

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