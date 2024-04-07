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Капитан «Ростова» Глебов рассказал, что думает о судействе матча с «Сочи»

Виктория Кравченко
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Капитан и полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал, что думает о судействе матча 23-го тура РПЛ с «Сочи» (2:2).

— Что произошло с «Ростовом»?

— А что произошло?

— Сыграли вничью. До этого уверенно обыграли «Динамо» 4:1.

— Не получилось забить. Были моменты, были подходы.

— Есть претензии к судейству?

— Нет.

— Но на поле вы были недовольны.

— Был один момент, судья все разъяснил, без вопросов, — цитирует Глебова «РБ Спорт».

«Ростов» за 22 матча набрал 31 очко и располагается на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с 15 очками идет на последнем, 16-м месте.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/danil-glebov-pretenzii-k-sudejstvu-by-l-odin-moment-sud-ya-vse-raz-yasnil/
Александр Глеб
ФК Ростов
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