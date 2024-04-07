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Сегодня, 12:24

Защитник «Сочи» Чистяков считает, что у «Зенита» нет спада

Виктория Кравченко
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Защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков заявил, что у «Зенита» нет спада. В январе 2024 года сочинский клуб арендовал футболиста у сине-бело-голубых.

— Никто не может себе гарантировать легкую прогулку. У каждой команды бывают подъемы, спады. Я даже не скажу, что это какой-то спад у «Зенита». Сыграли с «Крыльями Советов» вничью, и что? Это футбол, все могут оступиться, сыграть вничью, проиграть. Такие клубы, как «Манчестер Сити», «Ливерпуль» — все проигрывают. Тем интереснее, что гонка продолжается.

— Вам не кажется, что чемпионат стал намного интереснее, зрелищнее?

— Наверное, да, — цитирует Чистякова «РБ Спорт».

Сегодня, 7 апреля, «Зенит» дома примет «Балтику» в рамках 23-го тура РПЛ сезона-2023/24.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-chistyakov-ne-skazhu-chto-u-zenita-spad-i-manchester-siti-i-liverpul-vse-proigry-vayut/
Дмитрий Чистяков
ФК Зенит
ФК Сочи
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
2
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
5
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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