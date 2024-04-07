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Сегодня, 12:07

Кафанов — об инициативе Буффона увеличить ворота: «Это против голкиперов»

Зарина Халимхонова
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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов поделился с «СЭ» мнением об инициативе экс-голкипера сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона, который предложил увеличить размер футбольных ворот.

По словам итальянца, с момента принятия решения о размере ворот прошло много лет, и антропометрические данные игроков значительно увеличились.

«Думаю, Буффон так пошутил. Могу сказать, что голкиперы долго привыкают к размерам ворот, годами адаптируются. Если увеличить их размер, вратарям будет еще тяжелее, потому что надо заново привыкать к чувству ворот. То, что придумывается в пользу зрелищности — это все против голкиперов. А вратарям приходится все это принимать и перестраиваться», — сказал Кафанова «СЭ».

Высота современных ворот составляет 2,44 м, а ширина — 7,32 м.

Джанлуиджи Буффон
Футбол
ФК Ростов
Виталий Кафанов
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2
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
5
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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