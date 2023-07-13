Канищев заявил, что «Црвена Звезда» и «Фенербахче» преподали «Зениту» хороший урок
Бывший игрок «Зенита», президент фонда «Зенит-84» Александр Канищев оценил готовность «Зенита» к матчу за Суперкубок России с ЦСКА, который пройдет 15 июля в Казани.
«Зенит» выиграл у «Нефтчи», который только из отпуска приехал, не проведя ни одной тренировки, а в других играх турнира выглядел неважно. И «Црвена Звезда», и «Фенербахче» превосходили игроков «Зенита» в ряде компонентов. Особенно понравились турки. Было видно, что большого желания играть агрессивно и забивать много голов в матчах у них не было. Но поймал себя на мысли: «Зенит» выглядел на фоне «Фенербахче» примерно так же, как выглядят на его фоне соперники по чемпионату России. Одна команда куражится, другая пытается что-то ей противопоставить. Это был хороший урок. Сопротивление со стороны армейцев будет, конечно, серьезное. Но все равно «Зенит» на российском уровне — фаворит любого противостояния», — приводит слова Канищева «РБ Спорт».
«Црвена Звезда» стала победителем Кубка PARI Премьер, «Зенит» займет второе место.
Суперкубок России пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля. В матче сыграют победитель чемпионата («Зенит») и обладатель Кубка страны (ЦСКА). Начало встречи запланировано на 17.00 по московскому времени.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0-0
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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|0-0
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6
|Краснодар
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|0-0
|0
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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|0-0
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0-0
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16
|Балтика
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|0
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|0-0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -