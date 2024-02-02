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2 февраля, 21:45

Канищев: «Решение отправить Кругового в «Зенит-2» — неправильное»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев поделился мнением о переводе защитника питерского клуба Данила Кругового во вторую команду.

«Решение отправить его в «Зенит-2» — неправильное, он может и должен играть в составе, — приводит слова Канищев а «РБ Спорт». — Но тут все зависит от отношений, которые сложились у Кругового с тренером Семаком, руководством «Зенита». Если там есть конфликт, то сотрудничество, конечно, затрудняется. У «Зенита» это не первый раз. Заполнят брешь каким-нибудь бразильцем, купят за 14-15 миллионов. «Зенит» поступил непрофессионально, мне кажется, в этой ситуации. Круговой соответствовал уровню команды. Руководители клуба, отбросив амбиции, должны были найти компромисс с игроком. Если его амбиции, в свою очередь, не чрезмерные. Так же, как это делают, когда снимают шляпу перед бразильцами, выполняя все их условия. А так получается дискриминация. Со своими, как всегда, никто не хочет искать компромисс. Только к иностранцам другие отношение — еще с советских времен. Любой футболист хочет играть, это нормально. Круговой неоднократно доказывал, что достоин играть в «Зените». Им «затыкали дыры», держали на скамейке запасных. Естественно, игрок реагировал на это остро, обижался. Возник конфликт. Тренер должен быть психологом, мотиватором. Его задача сделать так, чтобы игрок — любой — показывал в «Зените» свои лучшие качества».

17 января ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона 25-летний защитник по решению руководства «Зенита» будет выступать за вторую команду.

Источник: РБ Спорт
Данил Круговой
Футбол
ФК Зенит
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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