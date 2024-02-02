Канищев: «Решение отправить Кругового в «Зенит-2» — неправильное»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев поделился мнением о переводе защитника питерского клуба Данила Кругового во вторую команду.

«Решение отправить его в «Зенит-2» — неправильное, он может и должен играть в составе, — приводит слова Канищев а «РБ Спорт». — Но тут все зависит от отношений, которые сложились у Кругового с тренером Семаком, руководством «Зенита». Если там есть конфликт, то сотрудничество, конечно, затрудняется. У «Зенита» это не первый раз. Заполнят брешь каким-нибудь бразильцем, купят за 14-15 миллионов. «Зенит» поступил непрофессионально, мне кажется, в этой ситуации. Круговой соответствовал уровню команды. Руководители клуба, отбросив амбиции, должны были найти компромисс с игроком. Если его амбиции, в свою очередь, не чрезмерные. Так же, как это делают, когда снимают шляпу перед бразильцами, выполняя все их условия. А так получается дискриминация. Со своими, как всегда, никто не хочет искать компромисс. Только к иностранцам другие отношение — еще с советских времен. Любой футболист хочет играть, это нормально. Круговой неоднократно доказывал, что достоин играть в «Зените». Им «затыкали дыры», держали на скамейке запасных. Естественно, игрок реагировал на это остро, обижался. Возник конфликт. Тренер должен быть психологом, мотиватором. Его задача сделать так, чтобы игрок — любой — показывал в «Зените» свои лучшие качества».

17 января ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона 25-летний защитник по решению руководства «Зенита» будет выступать за вторую команду.