Кандидатуру Дюкова на пост главы РФС выдвинули еще 12 членов организации

Кандидатуру Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза (РФС) выдвинули еще 12 членов организации, сообщает пресс-служба союза.

Таким образом, всего документы о выдвижении действующего руководителя на пост главы направили 24 члена РФС. В соответствии с уставом организации, кандидат в президенты РФС может выдвигаться не менее чем пятью членами РФС.

Выборы президента и нового состава исполкома футбольного союза пройдут 2 февраля 2025 года.