Дмитрий Кузнецов прокомментировал уход Гончаренко с поста главного тренера ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал, как он отнесся к уходу Виктора Гончаренко с поста главного тренера команды.

«Как я воспринял уход Гончаренко? Спокойно, — цитирует Кузнецова «Советский спорт». — Это могло случиться и раньше, когда он неожиданно уехал в Белоруссию, если вы помните ту историю. Многие говорили, что не нужно было его возвращать.

Другие говорили, что это пошло ему на пользу. Я считаю, что с одной стороны, это хорошо, с другой плохо. Три тура назад команда была в шаге от «Зенита» и могла бороться за Лигу чемпионов, а сейчас опустилась на пятое место.

Самое главное для тренера — это титулы. Тем более для такого клуба, как ЦСКА. А их нет. Плюс непопадание в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы из года в год. Причем с не самыми топовыми командами. Болельщики заждались, и вправе требовать лучшего результата".

ЦСКА занимает пятое место в Тинькофф чемпионате России. Команда набрала 40 очков в 23 матчах. В последнем матче при Гончаренко ЦСКА уступил «Зениту» со счетом 2:3. 43-летний специалист возглавлял московских армейцев с 2016 года. Вместе с командой он выиграл Суперкубок России и дважды стал серебряным призером чемпионата страны.