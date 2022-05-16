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Сегодня, 19:09

Канчельскис считает, что Дзюбе стоит согласиться на предложение «Фенербахче»

Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший футболист «МЮ» Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил шансы форварда «Зенита» Артема Дзюбы на продолжение карьеры в Европе.

«Я думаю, если у Дзюбы действительно будет предложение из «Фенербахче», почему бы ему не поехать и не поиграть? Думаю, что надо рискнуть. Если клуб заинтересован конкретно в Дзюбе, то пускай едет и играет. Все будет зависеть от него», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

По данным Metaratings, турецкий клуб уже предложил контракт 33-летнему россиянину. У футболиста также есть варианты остаться в «Зените» со значительным снижением зарплаты или перейти в сербскую «Црвену Звезду».

Дзюба выступает за «Зенит» с июля 2015 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 13 голов и отдал 10 результативных передач в 38 матчах за команду во всех турнирах. Контракт игрока с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2022 года.

Андрей Канчельскис
Артем Дзюба
РПЛ
ФК Зенит
ФК Фенербахче
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3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
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 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
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 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
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 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
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 Урал 29 7 9 13 25-34 30
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 Химки 29 6 11 12 32-46 29
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 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
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 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
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 - : -
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Динамо – Сочи
 - : -
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Краснодар – Ахмат
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