Канчельскис считает, что Дзюбе стоит согласиться на предложение «Фенербахче»

Бывший футболист «МЮ» Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил шансы форварда «Зенита» Артема Дзюбы на продолжение карьеры в Европе.

«Я думаю, если у Дзюбы действительно будет предложение из «Фенербахче», почему бы ему не поехать и не поиграть? Думаю, что надо рискнуть. Если клуб заинтересован конкретно в Дзюбе, то пускай едет и играет. Все будет зависеть от него», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

По данным Metaratings, турецкий клуб уже предложил контракт 33-летнему россиянину. У футболиста также есть варианты остаться в «Зените» со значительным снижением зарплаты или перейти в сербскую «Црвену Звезду».

Дзюба выступает за «Зенит» с июля 2015 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 13 голов и отдал 10 результативных передач в 38 матчах за команду во всех турнирах. Контракт игрока с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2022 года.