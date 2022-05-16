Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию об отказе Артема Дзюбы продлевать контракт с «Зенитом» из-за понижения зарплаты в три раза.

«Все зависит от нашей идеологии, — сказал Тихонов «СЭ». — Вся страна видит, что футбол — это спорт номер один. Никуда его не денешь. В бедной Бразилии и Аргентине забитые стадионы. Я наблюдал настоящий футбол, когда в воротах стоял Лев Иванович Яшин. Я был на стадионе в Тбилиси. Если местное «Динамо» побеждало, в Грузии только новорожденные не выпивали и не радовались. В Европе сейчас мы видим забитые стадионы. А что у нас? Дзюба двух слов связать не может, потому что необразованный. Дзюбу надо гнать метлой, исключить! Не хочет подписывать контракт — не надо. В России спорт вообще не приносит материальных благ. В Европе футбол самоокупаемый. У нас нет».

Тихонов также сравнил поведение Артема Дзюбы и Дмитрия Бивола.

«Смотрю на интервью Бивола после победы над Альваресом. С тренером, скромно. Вот оно лицо большого спорта. Вспомните, как побеждал Поветкин, Лебедев. Они не прыгали, не орали, не махали. Воспитанные и нормальные люди. И взять Дзюбу... О Дзюбе говорит только сам Дзюба», — добавил Тихонов.

Ранее отмечалось, что «Фенербахче» уже предложил контракт 33-летнему россиянину. У футболиста также есть варианты остаться в «Зените» со значительным снижением зарплаты или перейти в сербскую «Црвену Звезду».