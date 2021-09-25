Канчельскис — о победе «Спартака»: «Когда будет стабильность, тогда будем серьезно говорить»
Бывший футболист сборной СССР и России Андрей Канчельскис прокомментировал победу «Спартака» в матче 9-го тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы» (2:0).
«По игре все было отлично у «Спартака». Выиграли, с чем я поздравляю игроков и болельщиков. Вопросов никаких нет, обыграли без проблем. Я не знаю, какая черная полоса может быть у «Спартака». Она есть у всех команд. Когда будет стабильность, тогда будем серьезно говорить. Три очка взяли и уже хорошо», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
«Спартак» на своем поле победил «Уфу» в матче 9-го тура Тинькофф чемпионата России. Московский клуб выиграл со счетом 2:0.
Красно-белые открыли счет уже на 3-й минуте: отличился лучший бомбардир команды в этом сезоне, нападающий Эсекиэль Понсе.
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