В «Спартаке» прокомментировали информацию о возможном назначении Николича
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал «СЭ» информацию о возможном интересе красно-белых к главному тренеру «Локомотива» Марко Николичу.
Ранее, 25 сентября, портал Metaratings.ru сообщил, что супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова связывалась с Николичем на тему возможного назначения в московском клубе.
«Николич? Очередной слух. Уже много раз говорил, что «Спартак» не ищет тренера — клуб доверяет Витории», — сказал Зеленов «СЭ».
В субботу «Спартак» под руководством Руя Витории выиграл у «Химок» со счетом 2:0. В составе красно-белых забили голы Квинси Промес и Эсекиэль Понсе.
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