Франко Камоцци: «У Николсона и Бальде нет того уровня, чтобы играть в «Спартаке»

Франко Камоцци, экс-помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мыслями об уходе нападающих красно-белых Шамара Николсона и Кейта Бальде.

«Я думаю, что уход Николсона и Бальде абсолютно не станет потерей для команды. У этих игроков нет того уровня, чтобы играть в «Спартаке». Какой у них потенциал? До перехода в «Спартак» Бальде провел очень неудачный сезон в «Кальяри», а Николсон ничего не показал, кроме гола в кубке России против слабой команды. Когда нападающий в порядке, ему даже тренер не нужен. Кроме того, Абаскаль не имеет того уровня, чтобы тренировать такой большой клуб, как «Спартак», но это уже другая тема разговора», — цитирует Камоцци Metaratings.ru.

Николсон подписал контракт со «Спартаком» в декабре 2021 года, Бальде перешел в московский клуб летом 2022-го. Оба футболиста покинули команду красно-белых, отправившись в аренду на сезон-2023/24. 28-летний Бальде будет выступать за «Эспаньол», а 26-летний Николсон — за «Клермон».