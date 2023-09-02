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Сегодня, 19:28

Франко Камоцци: «У Николсона и Бальде нет того уровня, чтобы играть в «Спартаке»

Алина Савинова
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Франко Камоцци, экс-помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мыслями об уходе нападающих красно-белых Шамара Николсона и Кейта Бальде.

«Я думаю, что уход Николсона и Бальде абсолютно не станет потерей для команды. У этих игроков нет того уровня, чтобы играть в «Спартаке». Какой у них потенциал? До перехода в «Спартак» Бальде провел очень неудачный сезон в «Кальяри», а Николсон ничего не показал, кроме гола в кубке России против слабой команды. Когда нападающий в порядке, ему даже тренер не нужен. Кроме того, Абаскаль не имеет того уровня, чтобы тренировать такой большой клуб, как «Спартак», но это уже другая тема разговора», — цитирует Камоцци Metaratings.ru.

Николсон подписал контракт со «Спартаком» в декабре 2021 года, Бальде перешел в московский клуб летом 2022-го. Оба футболиста покинули команду красно-белых, отправившись в аренду на сезон-2023/24. 28-летний Бальде будет выступать за «Эспаньол», а 26-летний Николсон — за «Клермон».

Источник: https://metaratings.ru/news/kamocci-u-nikolsona-i-balde-net-togo-urovnya-chtoby-igrat-v-spartake-280123/
Кейта Бальде
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ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
Шамар Николсон
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
2
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
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Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 4 1 1
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Марат Быстров

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 2 1 0
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