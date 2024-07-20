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Сегодня, 15:55

Камоцци: «Спартак» станет чемпионом России в новом сезоне»

Сергей Разин
корреспондент
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился ожиданиями от сезона для московской команды.

«Спартак» станет чемпионом в этом сезоне, я верю в это. Станкович сумеет навязать борьбу «Зениту», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

«Спартак» в 1-м туре РПЛ 21 июля встретится с «Оренбургом».

Источник: РБ Спорт
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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