Камоцци: «Спартак» станет чемпионом России в новом сезоне»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился ожиданиями от сезона для московской команды.

«Спартак» станет чемпионом в этом сезоне, я верю в это. Станкович сумеет навязать борьбу «Зениту», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

«Спартак» в 1-м туре РПЛ 21 июля встретится с «Оренбургом».