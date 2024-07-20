Камоцци: «Спартак» станет чемпионом России в новом сезоне»
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился ожиданиями от сезона для московской команды.
«Спартак» станет чемпионом в этом сезоне, я верю в это. Станкович сумеет навязать борьбу «Зениту», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».
«Спартак» в 1-м туре РПЛ 21 июля встретится с «Оренбургом».
Источник: РБ Спорт
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Кр. Советов – Зенит
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|20.07
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
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|20:00
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Ахмат – Краснодар
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