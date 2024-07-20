Metaratings: Соболев полетел со «Спартаком» на матч с «Оренбургом»
Нападающий «Спартака» Александр Соболев отправился с командой на матч с «Оренбургом» в 1-м туре РПЛ, сообщает Metaratings.ru.
На игру не полетел защитник красно-белых Алексис Дуарте. Матч «Оренбург» — «Спартак» состоится 21 июля. Начало — в 17.30 мск.
27-летний Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года, в сезоне-2023/24 форвард провел 27 матчей в РПЛ, забил 5 голов и сделал 6 голевых передач.
Источник: Metaratings.ru
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
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Оренбург – Спартак
|- : -
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Ахмат – Краснодар
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Химки – Динамо Мх
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