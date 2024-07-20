«Локомотив» — «Акрон»: команды в первом тайме забили по два гола

«Локомотив» в 1-м туре РПЛ принимает «Акрон».

В первом тайме команды забили по два гола: у москвичей отличились Сергей Пиняев и Алексей Батраков, у гостей — Солтмурад Бакаев и Абу-Саид Эльдарушев.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.