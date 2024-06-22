Гладилин: «Спартак» обязан в новом сезоне бороться за чемпионство»
Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от игры красно-белых в сезоне 2024/2025.
«В новом сезоне «Спартак» должен выступить лучше, чем в предыдущем. Красно-белые обязаны бороться за чемпионство. Это реально сделать с тем составом, который у них есть. Смотрю в будущее «Спартака» с оптимизмом. Станкович — амбициозный тренер, знает, как побеждать. У Деяна огромная мотивация, и «Спартак» проведет хороший сезон», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт»
В прошедшем чемпионате России «Спартак» занял пятое место. В первом туре РПЛ сезона-2024/25 красно-белые на выезде сыграют с «Оренбургом».
Источник: РБ Спорт
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