Камоцци считает, что ПАОК станет хорошим вариантом для Чалова

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о возможном трансфере нападающего ЦСКА Федора Чалова в ПАОК.

«ПАОК — хороший вариант для Чалова, уверен, он преуспеет там. Ему давно стоило бы уехать в Европу», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».