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Сегодня, 12:30

Мостовой: «Со Станковичем «Спартак» поборется за первое место»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о шансах «Спартака» в новом сезоне РПЛ.

«Я жду, что «Спартак» в этом сезоне станет настоящим футбольным клубом, в том плане, что сейчас во главе команды стоит футбольный человек. Станкович — тренер, и теперь, думаю, можно будет нам разговаривать на футбольном языке. С ним команда точно поборется за первое место. Состав у них есть, игроки хорошего уровня, главное, чтобы никто не мешал работать Станковичу. Верю, что у него все получится», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В 1-м туре РПЛ сезона-2024/25 красно-белые 21 июля на выезде встретятся с «Оренбургом». В прошлом розыгрыше турнира «Спартак» занял пятое место.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
4
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
5
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
6
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
8
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
13
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
14
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
15
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 0 : 4
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
 3 : 1
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
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Пари НН – Рубин
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