Мостовой: «Со Станковичем «Спартак» поборется за первое место»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о шансах «Спартака» в новом сезоне РПЛ.

«Я жду, что «Спартак» в этом сезоне станет настоящим футбольным клубом, в том плане, что сейчас во главе команды стоит футбольный человек. Станкович — тренер, и теперь, думаю, можно будет нам разговаривать на футбольном языке. С ним команда точно поборется за первое место. Состав у них есть, игроки хорошего уровня, главное, чтобы никто не мешал работать Станковичу. Верю, что у него все получится», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В 1-м туре РПЛ сезона-2024/25 красно-белые 21 июля на выезде встретятся с «Оренбургом». В прошлом розыгрыше турнира «Спартак» занял пятое место.