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Сегодня, 17:54

Камоцци рассказал, что европейские клубы обращались к нему по поводу ряда игроков РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонила Федуна, рассказал, что европейские клубы обращались к нему за консультацией по ряду российских игроков.

«Интерес со стороны европейских клубов к российским игрокам присутствует. Помимо Сперцяна, они обращались ко мне за консультацией и мнением по поводу Соболева, Умярова, Хлусевича, Глебова и многих других», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

После 17 туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 42 очка. На втором месте расположился «Спартак» с 36 баллами. Третье место занимает «Ростов», заработавший 35 очков. «Динамо» и ЦСКА находятся на четвертом и пятом местах, имея в активе 29 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-evropejskie-kluby-obrashhalis-ko-mne-po-povodu-soboleva-umyarova-hlusevicha-i-glebova/
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РПЛ
Франко Камоцци
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
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 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
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