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Камоцци посоветовал «Спартаку» продать Бабича в Саудовскую Аравию

Сергей Ярошенко
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Экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал интерес к защитнику красно-белых Срждану Бабичу из Саудовской Аравии.

«Надо продавать. 10 миллионов евро — хорошая цена. Не думаю, что будет очень сложно найти ему замену, если это в принципе потребуется», — цитирует Камоцци «ВсеПроСпорт».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что 28-летний серб получил предложение из Саудовской Аравии. Сумма трансфера оценивается в 10 миллионов евро.

Бабич выступает за «Спартак» с августа 2023 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бабича в 6 миллионов евро. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.

Источник: ВсеПроСпорт
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
Франко Камоцци
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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